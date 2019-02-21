Население Украины за год сократилось на 233 тыс. человек

Население Украины за год сократилось на 233 тыс. человек

Госстат Украины отчитался о сокращении населения страны за 2018 год. В минувшем году темпы убыли населения превысили показатели 2017 года

Прохожие в центре Киева (Фото: Gleb Garanich / Reuters )

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по численности населения страны. Согласно им, на 1 января 2019 года в Украине проживало 42 млн 153 тыс. человек. За прошедший 2018 год численность населения страны сократилась на 233,2 тыс. человек, отчиталась госслужба.

Темпы сокращения населения Украины в минувшем году опережают показатели 2017 года, следует из опубликованных данных. За 2017 год население Украины сократилось 198,1 тыс. человек. При этом увеличилась темпы миграционного прироста. В минувшем году этот показатель составил 18,5 тыс. человек, против 11,9 тыс. в 2017 году.

Существенным остается превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится 57 живорожденных, сказано в материалах Госстата Украины.

В отчете госслужбы подчеркивается, что данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые власти Украины считают временно оккупированными территориями.