СК потребовал отправить блогера Лерчек под арест после видео из ресторана
Следственный комитет обратился с ходатайством в суд с требованием изменить для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина меру пресечения — с ограничения определенных действий на домашний арест.
Такое решение СК принял «в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными» наложенных на них ограничений, пояснили в ведомстве. Они выразились «в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками».
Ранее в сети появилось видео, на котором Чекалина участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. Как отмечает Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома, согласно решению суда.
В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.
Суд запретил Лерчек пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Кроме того, обвиняемой запрещено общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников, а также ночевать вне дома.
Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. После этого супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП. Так они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир