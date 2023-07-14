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СК потребовал отправить блогера Лерчек под арест после видео из ресторана

СК потребовал отправить блогера Лерчек и ее супруга под домашний арест
Ранее в Сети появилось видео, на котором Лерчек участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. По данным Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома, согласно решению суда
Блогер Валерия Чекалина во время избрания меры пресечения
Блогер Валерия Чекалина во время избрания меры пресечения (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следственный комитет обратился с ходатайством в суд с требованием изменить для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина меру пресечения — с ограничения определенных действий на домашний арест.

Такое решение СК принял «в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными» наложенных на них ограничений, пояснили в ведомстве. Они выразились «в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками».

Ранее в сети появилось видео, на котором Чекалина участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. Как отмечает Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома, согласно решению суда.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.

Суд запретил Лерчек пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Кроме того, обвиняемой запрещено общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников, а также ночевать вне дома.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. После этого супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП. Так они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

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В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
блогеры Следственный комитет Лерчек домашний арест
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