МВД сообщило о задержании владельцев сети анонимных телеграм-каналов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России» Политика, 15:37
Количество транзакций в сети Dogecoin выросло до исторического максимума Крипто, 15:36
Стали известны цены на новые кроссоверы Evolute Авто, 15:34
Активиста Кригера осудили на 7 лет за оправдание терроризма Политика, 15:31
Госдума освободила от НДФЛ возмещения пострадавшим дольщикам Недвижимость, 15:22
Минобороны заявило о занятии «более выгодного рубежа» в районе Артемовска Политика, 15:21
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать Pro, 15:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров россиян Недвижимость, 15:14
Бутик Louis Vuitton в Лилле второй раз за пять месяцев протаранила машина Общество, 15:13
«Гознак» запустил продажу россиянам золотых слитков Инвестиции, 15:12
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 15:11
В Польше раскрыли мошенническую схему ввоза украинского зерна Политика, 15:09
«Формула-1» отменила этап в Италии из-за наводнения Спорт, 15:09
Мэр сообщил о трех погибших при попадании снаряда в магазин в Донецке Политика, 15:05
Политика ,  
0 

МВД сообщило о задержании владельцев сети анонимных телеграм-каналов

МВД: задержаны подозреваемые в вымогательстве владельцы сети анонимных телеграм-каналов
Под данным полиции, создатели телеграм-каналов занимались вымогательством за неопубликование компромата. Источник РБК, близкий к МВД, уточнил, что среди задержанных три администратора телеграм-канала «Держиморда»

МВД сообщило о задержании владельцев сети анонимных телеграм-каналов
Video

Сотрудники МВД задержали создателей сети анонимных телеграм-каналов, подозреваемых в вымогательстве денег под угрозой размещения компромата. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Источник, близкий к МВД, рассказал РБК, что среди задержанных трое администраторов телеграм-канала «Держиморда» (почти 9,5 тыс. подписчиков).

«По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании», — говорится в сообщении.

В этих каналах публиковались «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей».

Подозреваемые вымогали деньги за установку «блоков на негатив» — обязательство не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок, уточнили в МВД.

По делу задержаны диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналист, который писал тексты. Подозреваемые уже арестованы.

Читайте на РБК Pro
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес

Baza и Brief без ссылки на источник пишут, что речь идет о владельцах и администраторах 37 каналов, среди которых один федеральный — Public Opinion, остальные — региональные, в том числе «Балтийский следопыт», «Ханты и манси», «Тайны Таймыра», «Ляпкин Тяпкин», «Волга Волга», «Заметки сталевара» и другие.

В октябре 2022 года МВД сообщило о задержании владельцев и администраторов сети телеграм-каналов, публиковавших ложные и дискредитирующие сведения в отношении бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников.

По данным ведомства, в обмен на удаление информации создатели каналов требовали перевести им деньги на криптокошельки. Тем, кто соглашался, «в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно». Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. Источник «РИА Новости» тогда рассказал, что в числе задержанных оказались владельцы блогов «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».

Задержанные — 50-летний москвич, который «вовлек в криминальный бизнес своего сына», и уроженец Ульяновска, их арестовали. При обысках силовики изъяли электронные устройства, записные книжки и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». МВД завело дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

В октябре 2022 года были задержаны и арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Их обвинили в публикации в телеграм-канале «Тушите свет» статьи, содержащей недостоверные сведения о главе «Ростеха» Сергее Чемезове. По версии следователей, за удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 млн руб.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД вымогательство мессенджеры
Материалы по теме
Суд арестовал администратора канала «Новый век» по делу о вымогательстве
Политика
«Учредителя» канала ВЧК-ОГПУ заподозрили в вымогательстве ₽12 млн
Политика
По делу о вымогательстве у Чемезова арестовали еще одного журналиста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter