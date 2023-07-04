Суд отказался снять арест с имущества блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина и ее адвокат во время избрания меры пресечения (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить жалобу блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которых обвиняют в неуплате налогов на 300 млн руб., на решение об аресте их имущества, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что они подали две жалобы: на отказ удовлетворить ходатайство о снятии ареста на имущество и на отказ в возврате имущества, изъятого в ходе обыска их жилья. Жалобы объединили в одно производство.

ТАСС сообщил, что речь шла о снятии ареста с машин Rolls-Royce. Адвокат блогеров Константин Третьяков заявил, что Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, которая стала причиной возбуждения уголовного дела, поэтому оснований для того, чтобы оставлять имущество блогеров под арестом, нет. Представитель прокуратуры ответила, что автомобили являются вещественным доказательством по делу, поэтому они должны оставаться под арестом, пока не завершится расследование уголовного дела.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.

Позже паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. После этого супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП. Так они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.