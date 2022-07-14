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Со здания «Гоголь-центра» сняли вывеску. Видео

Теперь тут снова будет Театр имени Гоголя, как и до прихода режиссера Кирилла Серебренникова

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Рабочие сняли вывеску «Гоголь-центр» со здания Театра имени Гоголя на улице Казакова, 8, в Москве.

29 июня в театре был назначен новый худрук — режиссер Антон Яковлев. С прежними руководителями, худруком Алексеем Аграновичем и директором Алексеем Кабешевым, не продлили контракты. Тогда же стало известно, что театр вернется к старому названию — «Театр имени Гоголя».

Власти Москвы сменили руководство «Гоголь-центра» и «Современника»
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Антон Яковлев

По словам режиссера Кирилла Серебренникова, смена руководства означает финал проекта под названием «Гоголь-центр», который он создал на базе Театра имени Гоголя вместе с учениками — выпускниками его курса в Школе-студии МХАТ.

«Гоголь центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. [...] Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей», — написал Серебренников в своем телеграм-канале.

Режиссер покинул Россию в марте 2022 года, свое письмо труппе уходящего «Гоголь-центра» он написал из французского Авиньона.

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«Гоголь-центр» открылся после ремонта и обновления в феврале 2013 года. 25 февраля 2021 года Департамент культуры Москвы назначил вместо Серебренникова худруком «Гоголь-центра» Алексея Аграновича. Он уже работал в театре как актер и, став руководителем, продолжил линию развития «Гоголь-центра» в традициях Серебренникова.

«Да. «Гоголь-центр» закрыт»: театр в словах и делах
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Помимо «Гоголь-центра», за последний месяц перестановки произошли еще в четырех театрах Москвы: «Современнике», «Школе современной пьесы», Театре Луны и «Ленкоме Марка Захарова».
 

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Гоголь-центр Серебренников

Кирилл Серебренников

режиссер

7 сентября 1969 года
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