На Украине погиб командир дивизии из Волгограда

Алексею Горобцу было 49 лет. В звании полковника он командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизией, дислоцированной в Волгограде

Алексей Горобец (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Во время проведения военной операции России на Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгограда» со ссылкой на жену Горобца, а также местное отделение общественной организации, объединяющей ветеранов боевых действий, «Боевое братство».

Как рассказала жена погибшего Анна Горобец, о смерти мужа ей сообщили по телефону из командования. Дата и место похорон полковника пока не определены.

О гибели командира дивизии также сообщил председатель Волгоградского совета ветеранов Александр Струков, пишет портал v1.ru.

По данным портала, Горобцу было 49 лет. Как пишет «Блокнот Волгограда», в прошлом году он участвовал в подготовке международного форума «Армия-2021», который прошел в августе на площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка под Москвой.

В среду Струков также сообщал, что в ходе спецоперации на Украине погибла жительница Волгограда ефрейтор Анастасия Савицкая. По его словам, это первая женщина-военнослужащая, погибшая в ходе спецоперации.

20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия была образована еще в начале 1920-х годов. Она принимала участие в Великой Отечественной войне. В 2009 году была преобразована в мотострелковую бригаду с сохранением регалий, дислоцировалась в Волгограде. В прошлом декабре Минобороны решило возродить соединение, им начал командовать Горобец. Дивизия входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.

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Минобороны России не раскрывает потерь российской армии в ходе операции на Украине. Последняя официальная информация поступала 25 марта, тогда ведомство сообщило о гибели 1351 военнослужащего.

Украина также почти не раскрывает общее число своих погибших военных. Так, 11 июня советник главы офиса президента страны Алексей Арестович называл 10 тыс. человек. А 1 июня глава государства Владимир Зеленский утверждал, что Украина ежедневно теряет до 100 военнослужащих ВСУ.