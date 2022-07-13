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В Волгограде сообщили о первой погибшей женщине-военнослужащей на Украине

Анастасия Савицкая родилась в Адыгее и начала службу по контракту в 18 лет, пишет издание «Волгоград онлайн»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ходе спецоперации на Украине погибла жительница Волгограда, ефрейтор Анастасия Савицкая, сообщил РБК председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

«Это первая женщина-военнослужащая, погибшая в ходе СВО. Сегодня в 11:00 с ней попрощались в зале прощаний на улице Землячки, похоронили на Зареченском кладбище», — рассказал он.

«Волгоград онлайн» пишет, что Савицкая родилась в Майкопе в Адыгее. Ее знакомые рассказали изданию, что она мечтала служить в армии с детства. Савицкая заключила контракт в 18 лет, сначала служила в железнодорожных войсках в Волгограде, затем в Невинномысске. По словам знакомых погибшей, участие в спецоперации было ее выбором.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Министерство обороны заявляло, что главная задача операции — «полное освобождение Донбасса». В начале июля глава ведомства Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики.

Минобороны дважды сообщало о российских потерях: 2 и 25 марта. По последним данным министерства, в ходе операции 1351 военнослужащий погиб, еще 3825 были ранены. Также информацию о погибших военнослужащих периодически сообщают власти российских регионов.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Кирилл Соколов
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