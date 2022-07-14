Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика
С 7 мая, даты первого заявления о регистрации пациента с диагнозом «оспа обезьян» в неэндемичном районе (где заболевание не характерно, эндемичным регионом считается Африка. — РБК), заболевание было выявлено у более чем 10,6 тыс. человек в 65 странах. В России зарегистрирован один случай подтвержденного заболевания — это молодой человек, вернувшийся из поездки по Европе.
Минздрав в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.
- Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.
- Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.
- Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.
- Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.
- При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.
- Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».
В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, он предписал гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.