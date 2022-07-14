Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо Политика, 10:21
Роналду предложили поиграть два сезона в Саудовской Аравии за €250 млн Спорт, 10:20
ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии Политика, 10:15
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 10:06
Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Pro, 10:05
Как выглядело суперлуние. Видео Общество, 10:02
Курс биткоина вырос на 6% за несколько часов и вновь достиг $20 тыс. Крипто, 10:01
Легенда бокса пожаловался на вымогательство со стороны двух женщин Спорт, 10:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В России появится интернет-доставка в формате «жесткого дискаунтера» Бизнес, 10:00
Токаев объявил выговор двум министрам за «позор в магазинах» Политика, 09:56
В России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга Авто, 09:53
Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России Бизнес, 09:45
Риелторы назвали самые продаваемые новостройки в Новой Москве Недвижимость, 09:42
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:41
Общество ,  

Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Первый случай заражения в мире за пределами эндемичного региона был зарегистрирован 7 мая. Что известно об оспе обезьян — в инфографике РБК

С 7 мая, даты первого заявления о регистрации пациента с диагнозом «оспа обезьян» в неэндемичном районе (где заболевание не характерно, эндемичным регионом считается Африка. — РБК), заболевание было выявлено у более чем 10,6 тыс. человек в 65 странах. В России зарегистрирован один случай подтвержденного заболевания — это молодой человек, вернувшийся из поездки по Европе.

Минздрав в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

  • Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.
  • Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.
  • Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.
  • Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.
  • При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.
  • Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

Читайте на РБК Pro
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как искать работу тем, кто достиг потолка
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Сергей Колесников Зачем предпринимателям спорт: рассказывают Богуславский, Кучмент, Авдеев
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, он предписал гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.

Обезьянья оспа: нужно ли бояться новой пандемии
Социальная экономика
Фото:Pexels

Авторы
Теги
Дарья Букина, Анастасия Санникова, Светлана Прохорова
Оспа обезьян Роспотребнадзор вирус ВОЗ Минздрав
Материалы по теме
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Ученые выявили изменение симптомов оспы обезьян
Общество
Вирусолог сообщил о разработке действующей против оспы обезьян вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter