«Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы «НИОХ-14», следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

В документе сказано, что препарат производится в капсулах по 200 мг.

Первую фазу клинических исследований начали в сентябре 2020 года, в Роспотренадзоре сообщили, что в исследовании принимают участие 90 добровольцев, а продолжительность испытаний составит 174 дня. К марту прошлого года в испытаниях принимали участие 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет. Роспотребнадзор подчеркнул, что в новом препарате «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов», что сделало вакцину более безопасной, чем аналоги, которые не годятся для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом.

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