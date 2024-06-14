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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино выросло до семи

Гладков: при обрушении подъезда дома в Шебекино пострадали семь человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Четверых из семи пострадавших везут в больницы. Еще трое отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. МЧС ранее сообщало о пяти пострадавших при обрушении подъезда

Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино выросло до семи
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Число пострадавших при обрушении подъезда одной из многоэтажек в Шебекино увеличилось до семи, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На данный момент количество раненых увеличилось до 7. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте», — написал он.

МЧС ранее сообщало о пяти пострадавших.

Подъезд пятиэтажки в Шебекино обрушился днем 14 июня после обстрела. О нем региональное управление МЧС предупредило около 15:30 мск. В здании после удара возник пожар.

Число пострадавших при обрушении дома в Шебекино выросло до семи

Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино
Общество

Впоследствии в доме обрушился весь подъезд, некоторых жильцов снимали с крыши пятого этажа. Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадали 20 квартир. В доме полностью обрушились конструкции второго подъезда и частично — соседнего третьего.

«Для разработки проекта по восстановлению необходимо проведение детального инструментального обследования здания», — пояснил глава региона. Он уточнил, что приступить к этим работам получится только после разбора завалов.

В разборе, со слов губернатора, задействовано порядка 50 единиц тяжелой техники, в нем участвуют 380 человек. Спасатели периодически объявляют минуту тишины.

Территория вокруг дома оцеплена полицией и силами самообороны. По словам Гладкова, разбор завалов намерены продолжать и ночью.

Жителей дома, в том числе из других подъездов, готовы поселить в пунктах временного размещения по их собственному желанию, добавил Гладков. Он отметил, что в двух домах на улице Железнодорожной временно остановили подачу газа и электричества, ее возобновят 15 июня.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обрушение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино
Общество
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино
Политика
В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела
Политика
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