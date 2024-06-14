В Москве стали в 135 раз чаще выявлять нарушителей на электросамокатах

После начала эксперимента с укрупненными номерами на электросамокатах в Москве выявили 135 тыс. нарушений с их участием. За тот же период прошлого года было выявлено 1 тыс. нарушений

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

С начала сезона использования арендных самокатов в Москве выявили в 135 раз больше нарушителей, чем в прошлом году за тот же период, сообщили РБК в Департаменте транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы. В этом помог эксперимент по размещению на самокатах регистрационных номеров.

За 2,5 месяца, прошедших после начала сезона аренды электросамокатов в Москве (стартовал в конце марта) компании-операторы зафиксировали 135 тыс. нарушений. Из них 55 тыс. — это выставленные пользователям штрафы, еще 80 тыс. пользователей были заблокированы. В прошлом сезоне за тот же период была выявлена 1 тыс. нарушений, уточнили в Дептрансе.

Сейчас операторы кикшеринга могут заблокировать пользователей или выставить им штраф за нарушение правил пользования электросамокатом. Это, например, поездка на самокате несовершеннолетних, поездка вдвоем на одном самокате, неправильная парковка (например, поперек тротуара или вне специальной зоны парковки), управление самокатом в нетрезвом виде, причинение ущерба или вреда здоровью в результате ДТП по вине пользователя, поездка по проезжей части при наличии велодорожки. В конце мая компании ужесточили наказания за некоторые нарушения.

В Дептрансе отметили, что размещение укрупненных номерных знаков спереди и сзади электросамокатов показывает хорошую эффективность. «Считывание камерами стало быстрее и проще, как и установление ответственности за нарушения. Поэтому в ближайшее время такие номера появятся на всех самокатах и велосипедах проката, а также на электровелосипедах курьеров», — уточнили в департаменте. Там напомнили, что в соответствии с приказом Дептранса, к 1 октября номерные знаки должны быть установлены на всех видах средств индивидуальной мобильности (СИМ), которыми пользуются курьеры.

«Компании, в которых работают курьеры, помогают им приводить форму и транспорт в надлежащее состояние, в том числе оказывают поддержку по установке номерных знаков», — добавили в департаменте.

Укрупненные номерные знаки по типу мотоциклетных появились на арендных самокатах Москвы этой весной. Первым объявивший о такой практике сервис Whoosh пояснял, что это сделано для удобства фиксации камерами нарушений.

Нововведение отмечал и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, поясняя, что Дептранс таким образом тестирует систему видеофиксации нарушений с участием СИМ.

Мосгордума предлагает внести изменения в КоАП, которыми будет регулироваться использование СИМ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале. Депутаты предлагают ввести в положения КоАП новый субъект ответственности — «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Для таких людей будет предусмотрен ряд ограничений, например, запрет на передвижение в состоянии алкогольного опьянения и запрет на использование мобильного телефона без гарнитуры. Также предполагается установить ответственность за различные нарушения: неоказание помощи пострадавшему в ДТП, оставление места ДТП, если человек, использующий электросамокат, был его участником, употребление алкоголя после ДТП и так далее.

Законопроект был направлен в профильный комитет через несколько дней после внесения и с тех пор по нему нет движения.

Еще один законопроект о регулировании использования СИМ подготовили сенаторы, среди них член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин и глава комитета Андрей Клишас. Они предлагают ввести штрафы за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, за отказ от прохождения медосвидетельствования, за оставление места ДТП с участием человека, использовавшего СИМ, за превышение установленной для СИМ скорости и так далее. Эти нормы также предлагается ввести в КоАП.

Правительство поддержало этот законопроект с условием доработки, в частности, авторам необходимо соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений.