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Собянин раскрыл цвета трех новых линий метро

Собянин: москвичи выбрали изумрудный, графитовый и рубиновый цвета для новых линий метро
Троицкую линию метро обозначат изумрудным цветом, Рублево-Архангельскую — графитовым, а Бирюлевскую — рубиновым
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В Москве завершилось голосование, участники которого выбирали цвета трех строящихся линий метро, сообщается на сайте мэрии.

Москвичам на выбор предлагали четыре комбинации цветов и оттенков. Большинство высказалось за то, чтобы Троицкую ветку на схеме обозначили изумрудным цветом, Рублево-Архангельскую — графитовым, а Бирюлевскую — рубиновым.

«Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — заявил мэр Сергей Собянин.

Голосование проходило на платформе «Активный гражданин».

Троицкая линия (№ 16) будет проходить от станции «ЗИЛ» до города Троицка, на ней запланировано 17 станций. Строительство началось в 2018 году, а окончание запланировано на 2025–2026 год. Первый участок этой ветки — от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» — откроют до конца 2024 года, говорил Собянин.

Рублево-Архангельская линия (№ 17) пройдет из центра Москвы в западном направлении, она протянется от делового центра «Москва-Сити» до северо-западных районов внутри МКАДа и за кольцевой дорогой — Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Открытие запланировано на 2027 год.

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Бирюлевская линия (№ 18) пойдет в южном направлении от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца, она затронет районы Даниловский, Печатники, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. По плану ветку запустят в 2027 году.

В январе Собянин говорил, что в 2023 году в Москве планируют открыть 14 новых станций, девять из них — на Большой кольцевой линии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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