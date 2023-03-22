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В Москве завершили утверждение трассировки Бирюлевской линии метро

Фото: Мария Плешкова / РБК
Фото: Мария Плешкова / РБК

Вся градостроительная документация для возведения Бирюлевской ветки метро полностью готова, столичные власти утвердили проекты двух последних участков, сообщил 22 марта вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новая линия столичной подземки между станциями «ЗИЛ» и «Бирюлево» общей протяженностью 22 км улучшит транспортную доступность семи районов города, в которых живут более 700 тыс. москвичей. Речь идет про районы, которые расположены в ЮАО и ЮВАО: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.

«Главное, что даст городу Бирюлевская линия, — это новые транспортные связи, а их никогда не бывает слишком много, — подчеркнул руководитель столичного градостроительного комплекса. — Жители Бирюлева Западного и Бирюлева Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности».

На новой ветке расположатся десять станций, также будет построено депо для обслуживания поездов. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что благодаря этой линии метрополитена москвичам будет удобнее добраться до важных территорий общегородского значения и мест приложения труда. Таких, например, как парк аттракционов «Остров мечты», музей-заповедник «Коломенское», территория ЗИЛа.

Проект планировки был разработан в институте Генплана Москвы. По мнению начальника мастерской развития скоростного внеуличного транспорта этого учреждения Ольги Панкиной, дополнительные маршруты позволят существенно разгрузить действующую транспортную систему: «Бирюлевская линия даст возможность «свободно вздохнуть» южным участкам Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий».

Стоит отметить, что на четырех станциях новой линии организуют транспортно-пересадочные узлы. Со станции «Бирюлево» будет пересадка на платформу «Бирюлево-Пассажирская» Павелецкого направления МЖД. Станции «Кленовый бульвар» и «Остров Мечты» образуют пересадку на Большую кольцевую и Замоскворецкую линии метрополитена, а станция «ЗИЛ» обеспечит пересадки на строящуюся Троицкую линию метро и МЦК.

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Москва Строительство Московский метрополитен Андрей Бочкарев
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