Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых линий для схемы метро

Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москвичи могут выбрать цвета, которыми три новых линии — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская — будут обозначены на схеме метро, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

На выбор предлагается четыре комбинации цветов и оттенков:

лиловый, лавандовый, песочный;

изумрудный, графитовый, рубиновый;

оливковый, сиреневый, медный;

сиреневый, графитовый, песочный.

Проголосовать за тот или иной набор цветов можно на платформе «Активный гражданин».

Линия № 16 — Троицкая — будет проходить от станции «ЗИЛ» до города Троицка. Ее строительство началось в 2018 году, а окончание запланировано на 2025–2026 год. Уже в 2024 году откроется участок Троицкой линии от станции МЦК «Крымская» до станции «Бачуринская».

Рублево-Архангельская линия (№ 17) соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами города внутри МКАД и за МКАДом — Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. В рамках первого этапа построят участок от станции «Шелепиха» БКЛ до «Липовой Рощи», на втором этапе — от «Липовой Рощи» до станций «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Открытие всей линии запланировано на 2027 год.

Линия № 18 (Бирюлевская) затронет районы на юге столицы — Даниловский, Печатники, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. Бирюлевская линия пойдет в южном направлении от станции «ЗИЛ». По плану ее должны запустить в 2027 году.