Рублево-Архангельская линия соединит «Деловой центр» с западом Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Одним из перспективных вариантов строительства Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена является включение в ее состав станций «Деловой центр» и «Шелепиха», рассказали в столичном дептрансе.

Только в этом случае указанные станции будут закрыты для проведения соответствующих работ. «При этом обращаем внимание на то, что план производства работ еще не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках и изменениях режима работы отдельных участков метро, — подчеркнули в ведомстве. — Просим руководствоваться достоверной информацией из официальных источников».

Рублево-Архангельская — проектное название новой линии столичного метро, которая пройдет из центра Москвы в западном направлении. Открытие линии запланировано на 2027 год.