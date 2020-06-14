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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил этот храм утром в воскресенье. Собор построен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сам будет настоятелем собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России. Об этом он заявил после освящения храма и первого богослужения в нем, передает ТАСС.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал патриарх.

«Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот» недалеко от города Кубинка в Подмосковье. Строительство храма началось в сентябре 2018 года и, по данным Минобороны, длилось 598 дней. Храм возведен на добровольные пожертвования. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, деньги на главную икону храма пожертвовал Владимир Путин.

Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Согласно проекту, высота собора вместе с крестом составляет 95 м. Таким образом, из российских соборов выше него только храм Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевский собор (102 м)

Торжественное открытие храма изначально было намечено на 9 мая. Однако позже церемонию перенесли из-за пандемии коронавируса.

Утром 14 июня патриарх Кирилл совершил чин освящения храма. На церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, его первый заместитель, начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков и другие.

Теги: Патриарх Кирилл, Минобороны России
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