Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил этот храм утром в воскресенье. Собор построен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сам будет настоятелем собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России. Об этом он заявил после освящения храма и первого богослужения в нем, передает ТАСС.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал патриарх.

«Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот» недалеко от города Кубинка в Подмосковье. Строительство храма началось в сентябре 2018 года и, по данным Минобороны, длилось 598 дней. Храм возведен на добровольные пожертвования. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, деньги на главную икону храма пожертвовал Владимир Путин.