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Патриарх Кирилл освятил храм Минобороны

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке — патриаршего собора Воскресения Христова. Трансляция ведется на официальном сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

В храме присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж
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Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится недалеко от города Кубинка в Подмосковье. По данным Минобороны, все работы по его возведению заняли 598 дней. Военное ведомство объявило об окончании строительства храма 9 мая, однако освящение перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Теги: Патриарх Кирилл, Храм, Минобороны России
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