Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России Общество, 12:59 Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса Политика, 12:58 Инстаграм недели: лучшие дачи на свете Стиль, 12:37 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 12:27 Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж Общество, 12:25  Сделал $1 млн в 25 лет и создал метод «черепах»: история Ричарда Денниса Quote, 12:22 СМИ узнали о готовности Португалии принять этап «Формулы-1» Спорт, 12:19 Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом Общество, 12:18 Опустевшие, но не сломленные: как коворкинги готовятся вернуться к работе Pro, 12:15 Биткоин за $1 млн. Как монета может обогнать ВВП крупных стран Крипто, 12:00 В Москве за сутки коронавирус диагностировали у 1477 человек Общество, 11:41 Кальвильо победила Ай в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 11:32 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июня Общество, 11:30
Общество ,  
0 

Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж

В подмосковной Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил. Как прошла торжественная церемония, кто участвовал в ней и как выглядит один из самых высоких православных храмов в мире — в фоторепортаже РБК
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится неподалеку от города Кубинка в Подмосковье. Именно оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на Запад, пояснял выбор места министр обороны Сергей Шойгу

На фото: военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу и его первый заместитель, начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Церемония открытия и освящения храма должна была пройти 9 мая, в день Победы, но ее отложили из-за пандемии коронавируса

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После церемонии он совершит там первую Божественную литургию
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
На церемонии также присутствовали замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков (слева направо)
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Заместители министра обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков (слева направо на первом плане)
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов (слева направо)
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Строительство храма началось в сентябре 2018 года и велось на пожертвования. Согласно проекту, высота собора вместе с крестом должна составлять 95 м. Выше храма Минобороны только храм Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевский собор (102 м)
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
В центральном куполе храма Минобороны размещен образ Спаса Нерукотворного. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике
Авторы: Дмитрий Подгорбунский, Виктория Полякова
Теги: мультимедиа, Вооруженные силы, храм
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter