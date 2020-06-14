Общество , 14 июн, 12:25
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Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж
В подмосковной Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил. Как прошла торжественная церемония, кто участвовал в ней и как выглядит один из самых высоких православных храмов в мире — в фоторепортаже РБК
Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится неподалеку от города Кубинка в Подмосковье. Именно оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на Запад, пояснял выбор места министр обороны Сергей Шойгу
На фото: военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил
Министр обороны Сергей Шойгу и его первый заместитель, начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов
Церемония открытия и освящения храма должна была пройти 9 мая, в день Победы, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
Храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После церемонии он совершит там первую Божественную литургию
На церемонии также присутствовали замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков (слева направо)
Заместители министра обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков (слева направо на первом плане)
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов (слева направо)
Строительство храма началось в сентябре 2018 года и велось на пожертвования. Согласно проекту, высота собора вместе с крестом должна составлять 95 м. Выше храма Минобороны только храм Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевский собор (102 м)
В центральном куполе храма Минобороны размещен образ Спаса Нерукотворного. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике