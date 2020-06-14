Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж

Храм Вооруженных сил России построили в парке «Патриот», который находится неподалеку от города Кубинка в Подмосковье. Именно оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на Запад, пояснял выбор места министр обороны Сергей Шойгу

На фото: военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил