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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК показал фото следов от молнии на сгоревшем SSJ100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). В нем, в частности, демонстрируются фотографии следов ударившей в лайнер молнии.

В документе отмечается, что повреждения, «характерные для следов от воздействия молнии», были обнаружены при осмотре фюзеляжа и при оценке состояния элементов антенн, датчиков, прожекторов у дверей и остекления кабины пилотов. Других повреждений не обнаружено, уточняется в отчете.

Внешний вид повреждений от попадания молнии в передней верхней части фюзеляжа (Фото: МАК)

Следы попадания молнии в правый датчик температуры (Фото: МАК)

Следы попадания молнии в правый сигнализатор обледенения (Фото: МАК)

Катастрофа с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 произошла в Шереметьево 5 мая. Лайнер вылетел в Мурманск, однако через несколько минут вернулся в аэропорт. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Источники РБК, а позднее и присутствовавшие на борту очевидцы сообщали, что в самолет попала молния. По данным собеседников РБК, из-за этого прервалась радиосвязь, что, как говорили в Шереметьево, в том числе стало причиной возвращения в аэропорт.

При этом в отчете МАК говорится, что, несмотря на потерю радиосвязи и автоматического управления SSJ100, командир корабля оценил ситуацию как штатную. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — заявил он старшему бортпроводнику.

Теги: Шереметьево, молния, Катастрофа
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