МАК показал фото следов от молнии на сгоревшем SSJ100

Катастрофа с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 произошла в Шереметьево 5 мая. Лайнер вылетел в Мурманск, однако через несколько минут вернулся в аэропорт. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Источники РБК, а позднее и присутствовавшие на борту очевидцы сообщали, что в самолет попала молния. По данным собеседников РБК, из-за этого прервалась радиосвязь, что, как говорили в Шереметьево, в том числе стало причиной возвращения в аэропорт.

При этом в отчете МАК говорится, что, несмотря на потерю радиосвязи и автоматического управления SSJ100, командир корабля оценил ситуацию как штатную. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — заявил он старшему бортпроводнику.