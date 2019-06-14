МАК показал фото следов от молнии на сгоревшем SSJ100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). В нем, в частности, демонстрируются фотографии следов ударившей в лайнер молнии.
В документе отмечается, что повреждения, «характерные для следов от воздействия молнии», были обнаружены при осмотре фюзеляжа и при оценке состояния элементов антенн, датчиков, прожекторов у дверей и остекления кабины пилотов. Других повреждений не обнаружено, уточняется в отчете.