«Фонтанка» сообщила о назначении экс-главкома ВМФ начальником академии

Адмирал Николай Евменов занимал пост главнокомандующего ВМФ до марта этого года. Теперь он будет руководить Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова, соответствующий указ подписал президент, пишет издание

Адмирал Николай Евменов, занимавший пост главнокомандующего Военно-морским флотом России, будет руководить Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова, соответствующий указ подписал президент, пишет «Фонтанка».

Пока врио начальника академии на ее сайте значится контр-адмирал Александр Карпов. Евменов был главкомом ВМФ с мая 2019 года. В марте этого года стало известно, что врио командующего флотом стал адмирал Александр Моисеев. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу (в мае Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева) сообщил о назначении Моисеева главкомом ВМФ.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.