«Фонтанка» сообщила о назначении экс-главкома ВМФ начальником академии
Адмирал Николай Евменов, занимавший пост главнокомандующего Военно-морским флотом России, будет руководить Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова, соответствующий указ подписал президент, пишет «Фонтанка».
Пока врио начальника академии на ее сайте значится контр-адмирал Александр Карпов. Евменов был главкомом ВМФ с мая 2019 года. В марте этого года стало известно, что врио командующего флотом стал адмирал Александр Моисеев. В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу (в мае Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева) сообщил о назначении Моисеева главкомом ВМФ.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Николай Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. После этого служил на Тихоокеанском флоте.
В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Кузнецова, в 2003-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Командовал соединениями атомных подлодок Тихоокеанского флота.
В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводным флотом ТОФ. В сентябре 2012 года стал начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом, с ноября 2015-го был и.о. командующего Северным флотом. С апреля 2016 года и до назначения главкомом ВМФ командовал Северным флотом. Евменов награжден в том числе орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» «Александра Невского».
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