У ВМФ сменился командующий
Адмирала Александра Моисеева представили как врио командующего ВМФ на церемонии в Кронштадте по случаю Дня моряка-подводника, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.
Ранее Моисеев был командующим Северным флотом, о его назначении на новую должность в начале марта сообщали «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на источники. Издания сообщали, что назначение «уже доведено до личного состава».
Информация о смене командующего ВМФ «достоверная», говорил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов. Официально Минобороны пока не сообщало о смене командующего. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, закрытые указы Кремль не комментирует.
Александр Моисеев родился в апреле 1962 года. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, после чего прошел путь от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля. В июле 1998 года, командуя подлодкой К-407 «Новомосковск», вошел в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух коммерческих микроспутников — немецких Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль».
Военную академию Генштаба окончил с отличием в 2011 году. В последующие годы занимал разные командные должности, в том числе начальника штаба, командира 31-й дивизии подводных лодок и командующего Черноморским флотом. Командующим Северным флотом был назначен в 2019-м. Удостоен звания Героя России; награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества (двумя), «За военные заслуги» и другими.
Николай Евменов родился в апреле 1962 года. В 1987-м окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). В 2003 году окончил Военную академию Генштаба, командовал соединениями атомных подводных лодок ТОФ. В декабре 2011-го был назначен командующим подводными силами ТОФ, а спустя пять лет возглавил Северный флот. Главкомом ВМФ стал в мае 2019 года, сменив адмирала Владимира Королева. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», Александра Невского.
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