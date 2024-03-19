У ВМФ сменился командующий

Смену командующего ВМФ России подтвердили на церемонии в честь Дня моряков-подводников. Им стал адмирал Моисеев, который ранее командовал Северным флотом

Александр Моисеев (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Адмирала Александра Моисеева представили как врио командующего ВМФ на церемонии в Кронштадте по случаю Дня моряка-подводника, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.

Ранее Моисеев был командующим Северным флотом, о его назначении на новую должность в начале марта сообщали «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на источники. Издания сообщали, что назначение «уже доведено до личного состава».

Информация о смене командующего ВМФ «достоверная», говорил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов. Официально Минобороны пока не сообщало о смене командующего. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, закрытые указы Кремль не комментирует.