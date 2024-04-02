 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шойгу назвал новых командующих ВМФ и Черноморским флотом

Шойгу представил нового главкома ВМФ Моисеева и командующего ЧФ Пинчука
Главой ВМФ стал Александр Моисеев, Черноморского флота — Сергей Пинчук, Северного флота — Константин Кабанцов

Александр Моисеев
Константин Кабанцов
Сергей Пинчук
Александр Моисеев
Константин Кабанцов
Сергей Пинчук
Александр Моисеев
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)
Константин Кабанцов
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)
Сергей Пинчук
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом — вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Сергей Пинчук, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставили верховный главнокомандующий, Министерство обороны и, конечно, страна», — обратился к ним Шойгу.

У ВМФ сменился командующий
Политика
Александр Моисеев

Моисеев с 10 марта 2024 года был временно исполняющим обязанности главкома ВМФ. Его предшественником на этом посту был Николай Евменов. До этого Моисеев командовал Северным флотом, Кабанцов был начальником штаба этого флота, Пинчук командовал Каспийской флотилией.

В 2023 году командующий сменился на Тихоокеанском флоте. Этот пост покинул Сергей Авакянц, его сменил адмирал Виктор Лиина, который до этого был командующим Балтийским флотом. На последний пост назначили вице-адмирала Владимира Воробьева.

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Сергей Шойгу ВМФ Черноморский флот Северный флот
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Песков на вопрос о смене главкома ВМФ ответил словами о грифе «секретно»
Политика
У ВМФ сменился командующий
Политика
Главкома ВМФ России отправили в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
В России выявили 438 причастных к поджогам военкоматов Политика, 16:48
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал Инвестиции, 16:48
Криптобиржа OKX разыграет более 10 биткоинов в честь грядущего халвинга Крипто, 16:23
Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени Политика, 16:22
Главе «Росгеологии» не продлили контракт Политика, 16:18
Нетаньяху назвал непреднамеренным убийство гуманитарных работников в Газе Политика, 16:18
Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до 13 Общество, 16:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Будущее — в OnlyFans»: как вредит детям присутствие в соцсетях Pro, 16:03
Шойгу назвал новых командующих ВМФ и Черноморским флотом Политика, 15:53
Госдума одобрила в первом чтении жилищные вклады для копящих на квартиру Недвижимость, 15:47
Forbes назвал богатейших бизнесменов мира Бизнес, 15:46
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:43
Продажи легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 86% Авто, 15:33
Путин заявил о желании на Западе реванша за неудачи Гитлера и Наполеона Политика, 15:31