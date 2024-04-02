Шойгу назвал новых командующих ВМФ и Черноморским флотом

Главой ВМФ стал Александр Моисеев, Черноморского флота — Сергей Пинчук, Северного флота — Константин Кабанцов

Александр Моисеев (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) Константин Кабанцов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) Сергей Пинчук (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом — вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Сергей Пинчук, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставили верховный главнокомандующий, Министерство обороны и, конечно, страна», — обратился к ним Шойгу.

Моисеев с 10 марта 2024 года был временно исполняющим обязанности главкома ВМФ. Его предшественником на этом посту был Николай Евменов. До этого Моисеев командовал Северным флотом, Кабанцов был начальником штаба этого флота, Пинчук командовал Каспийской флотилией.

В 2023 году командующий сменился на Тихоокеанском флоте. Этот пост покинул Сергей Авакянц, его сменил адмирал Виктор Лиина, который до этого был командующим Балтийским флотом. На последний пост назначили вице-адмирала Владимира Воробьева.