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Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

На границе с КНР образовались гигантские очереди из фур, поскольку китайские власти вновь ограничили работу пунктов пропуска из-за эпидемии. Недовольные этим дальнобойщики начали забастовку на российской стороне
Большегрузные автомобили на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе
Большегрузные автомобили на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. Об этом сообщил РБК председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

«Приняли решение в течение трех дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает. Раньше 65 машин было. Сегодня там собрались около 400 человек. Под конец дня дальнобойщики разъехались, остались только местные, которые будут следить за тем, чтобы никто не пересекал границу. Договорились не ехать, значит, не едем», — пояснил он.

В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин
Общество
Фото: pogran_life / Instagram

Пресс-секретарь Дальневосточного таможенного управления Виктор Олешин объяснил РБК, что решение об ограничении пропускной способности пограничных пунктов приняли власти Китая. Причиной стало опасение нового всплеска распространения коронавируса — у одного из въехавших в Китай дальнобойщиков обнаружили заболевание.

«С начала распространения коронавирусной инфекции китайская сторона закрывала границу с Россией в апреле, однако потом снова открыла. Не так давно в Забайкалье в пункте пропуска Забайкальск китайские власти сократили пропускную способность до десяти машин в сутки. 12 мая на территории Китая после проезда через границу был обнаружен водитель, у которого подтвердилась инфекция. Его вместе с транспортным средством вывезли. После этого китайская сторона приняла решение о сокращении пропускной способности на пункте пропуска Пограничный в Приморье недалеко от города Уссурийск», — рассказал он РБК.

По его словам, сейчас существуют два проблемных пункта пропуска, а на остальных пунктах Китай принимает от десяти до 30 машин в сутки.

«Что касается очередей, то скопление грузовых автотранспортных средств связано в том числе с тем, что перевозчики подъезжают к пункту пропуска заранее без документов и выстраиваются в очередь. Уже груженые фуры, которые приезжают на место, зачастую не видят сам пункт пропуска, настолько большие очереди там образуются», — отметил пресс-секретарь.

Как передает «Прима Медиа», глава профсоюза Куприянов ранее назвал иную причину действий китайской стороны. По его версии, коронавирус у российского дальнобойщика диагностировали после конфликта из-за груза. «Русский водитель заехал на китайскую сторону и отдал свой прицеп китайскому перевозчику, тот повез его в место выгрузки и вернул поломанный и порванный. Один из водителей начал возмущаться, из-за чего возник конфликт. В результате товар у него забрали и быстро выбросили на российскую сторону, диагностировав коронавирус», — сказал он.

На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса
Общество
Пограничный переход на китайско-российской границе

Российские власти уже начали добиваться от китайской стороны решения проблемы. Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков сообщил ТАСС, что дипломаты обратились к властям приграничной провинции Хэйлунцзян с просьбой разъяснить ситуацию. «Обратились за разъяснениями к провинциальным властям относительно создавшейся ситуации на границе и попросили восстановить прежний режим работы погранперехода Пограничный — Суйфэньхэ», — сообщил он.

Власти КНР закрыли въезд в Харбин из-за роста числа зараженных COVID-19
Общество
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Движение через границу с КНР после начала эпидемии в этой стране в январе—феврале ограничили российские власти. После того как Китаю удалось справиться со вспышкой, а число случаев заражения начало расти в России, ограничения стали вводить уже китайцы. В начале апреля власти приграничной провинции Хэйлунцзян ужесточили грузовой контроль на пунктах пропуска и продлили ограничения на пересечение границы для пассажиров. Официальное издание Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» со ссылкой на данные медиков утверждало, что в каждой группе переходящих границу с российской стороны обнаруживаются 10–20% зараженных коронавирусом. Администрация ввела в приграничном городе Суйфэньхэ и столице провинции Харбине 28-дневный карантин для всех приезжих.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Майя Бобенко, Георгий Тадтаев
Теги: дальнобойщики, Китай, забастовка
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