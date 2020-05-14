Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

На границе с КНР образовались гигантские очереди из фур, поскольку китайские власти вновь ограничили работу пунктов пропуска из-за эпидемии. Недовольные этим дальнобойщики начали забастовку на российской стороне

Большегрузные автомобили на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. Об этом сообщил РБК председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

«Приняли решение в течение трех дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает. Раньше 65 машин было. Сегодня там собрались около 400 человек. Под конец дня дальнобойщики разъехались, остались только местные, которые будут следить за тем, чтобы никто не пересекал границу. Договорились не ехать, значит, не едем», — пояснил он.

Пресс-секретарь Дальневосточного таможенного управления Виктор Олешин объяснил РБК, что решение об ограничении пропускной способности пограничных пунктов приняли власти Китая. Причиной стало опасение нового всплеска распространения коронавируса — у одного из въехавших в Китай дальнобойщиков обнаружили заболевание.

«С начала распространения коронавирусной инфекции китайская сторона закрывала границу с Россией в апреле, однако потом снова открыла. Не так давно в Забайкалье в пункте пропуска Забайкальск китайские власти сократили пропускную способность до десяти машин в сутки. 12 мая на территории Китая после проезда через границу был обнаружен водитель, у которого подтвердилась инфекция. Его вместе с транспортным средством вывезли. После этого китайская сторона приняла решение о сокращении пропускной способности на пункте пропуска Пограничный в Приморье недалеко от города Уссурийск», — рассказал он РБК.