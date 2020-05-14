В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин

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Из-за ужесточения карантинных мер в КНР на российско-китайской границе со стороны Приморского края скопилась очередь из примерно 360 автомобилей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

«Китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что стало причиной появления очередей перед пунктами пропуска», — сообщила начальник отделения организации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами Дальневосточной таможни Ирина Авдеева.

Как уточняется в сообщении, перед пунктом пропуска «Пограничный» образовалась очередь из 187 большегрузов, перед пунктом «Полтавка» встали 173 автомобиля.

Дальневосточное таможенное управление указало, что российская сторона проводит таможенный контроль в обычном режиме.