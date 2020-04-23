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Пандемия коронавируса ,  
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Власти КНР закрыли въезд в Харбин из-за роста числа зараженных COVID-19

В столицу граничащей с Россией провинции Хэйлуцзян не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Власти Китая из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет Kyodo, местным жителям для того, чтобы выйти из дома, нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.

Харбин — столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян, которая граничит сразу с несколькими российскими регионами (Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью), и ее крупнейший город. Население Харбина оценивается в 10 млн человек. Агентство отмечает, что Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае — за последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.

На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса
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Пограничный переход на китайско-российской границе

В генконсульстве России в Харбине сообщили, что из-за пандемии коронавируса власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го.

Ранее в апреле власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин. В провинции, как сообщал государственные телеканал CCTV, ввели круглосуточное патрулирование границы. Как писала «Жэньминь жибао», контроль на границе с Россией был ужесточен из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, с начала пандемии в стране выявлено 82 798 случаев заражения COVID-19, из них 1616 — ввозные из-за рубежа. Скончались 4632 человека. За сутки в КНР зарегистрировали 10 новых случаев заболевания. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, страна находится на девятом в мире месте по количеству инфицированных.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, коронавирус
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