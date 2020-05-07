На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.

В сообществе торгового комплекса устроили виртуальную акцию «Имена победы». Пользователям предлагалось прислать фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Один из подписчиков отправил фотографию молодого Адольфа Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией. Администраторы сообщества опубликовали этот снимок.

Позднее организаторы конкурса извинились за ошибку. «Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — говорится в сообщении, опубликованном в группе торгового комплекса. Авторы поста добавили, что фотография, которую им прислали, достаточно редкая и им «пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен».

Начальник отдела маркетинга ТРК «Космос» Ильдар Ярулин сообщил РБК, что SMM-специалист, допустивший ошибку, уже получил выговор и будет лишен премии. «Совет директоров примет решение о смене SMM-специалиста, и скорее всего, он больше не будет вести нашу группу», — сказал представитель комплекса.