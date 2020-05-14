Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

Праздничные обливания водой на площади Рынок во Львове (Фото: РИА Новости)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения питьевой водой заявил, что в стране в ближайшее время возможен дефицит воды.

Он привел данные Государственного агентства водных ресурсов Украины, согласно которым последние пять лет были маловодными. «Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек», — заявил Данилов.

В связи с этим, как отметил глава СНБО, потребуется оптимизация использования водных ресурсов и экономного водопотребления со стороны жителей Украины.

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