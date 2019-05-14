Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Основной борт, рассказали в прокуратуре, оказался неисправным, а резервный за сутки так и не прибыл. Теперь авиакомпания «Азимут», указали в ведомстве, пытается отправить пассажиров рейсами других перевозчиков

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Об этом «РИА Новости» рассказали в западно-сибирском отделении транспортной прокуратуры. По словам представителя надзорного ведомства, основной борт оказался неисправным, а резервный так и не прибыл.

«В 06:00 (02:00 мск) вторника [14 мая] рейс был отменен», — заявили в пресс-службе. Из Новосибирска самолет должен был вылететь днем ранее, в 08:45 по местному времени (04:45 мск). Билеты были на руках у 94 пассажиров. 74 из них, указали в прокуратуре, разместились в гостинице. Остальные оказались местными жителями и вернулись домой.

«В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний», — уточнил представитель ведомства. Перевезти пассажиров бортами «Азимута», по его словам, «не представляется возможным».