«Азимут» отложила рейс SSJ100 из Новосибирска

Российская авиакомпания «Азимут» более чем на восемь часов задержала вылет рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Там сообщили, что самолет должен был отправиться в 08:45 (04:45 мск), однако вылет «по решению авиакомпании» перенесли на 17:00 (13:00 мск). Такое же время указано на онлайн-табло Толмачево.

«Рейс Новосибирск — Ростов задерживается по техпричине предварительно до 14:00 мск. Предоставление питания и размещение пассажиров осуществляются согласно федеральным авиационным правилам», — заявили РБК в пресс-центре авиакомпании «Азимут».

На фоне катастрофы с SSJ100 «Аэрофлота» в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, компания отменила несколько десятков рейсов Sukhoi Superjet 100.