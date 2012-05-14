Возбуждено дело по факту аварии на эскалаторе в московском метро

По факту аварии на эскалаторе в московском метро возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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Как говорится в сообщении, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц ГУП "Московский метрополитен", в результате халатности которых девять пассажиров получили травмы на эскалаторе на станции метро "Комсомольская".

По данным следствия, 15 апреля примерно в 11 часов в связи с технической неисправностью произошла резкая остановка, после чего возникло ускорение движения вниз эскалатора, ведущего к выходу к Ярославскому вокзалу. В результате инцидента травмы получили девять пассажиров, семь из которых госпитализированы.

По предварительным данным, причинами аварии стали нарушения, допущенные при плановом ремонте эскалатора, который проводился на протяжении трех месяцев и был завершен 29 марта.

В настоящее время устанавливается круг должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.