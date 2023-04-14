В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи сообщили о сбоях в работе «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Почты»

Пользователи пожаловались также на проблемы с «Едой» и «Картами». В компании заверили, что работают над устранениме

Фото: Владислав Шатило / РБК

В работе сервисов «Яндекса», в частности «Музыки» и «Карт», фиксируются сбои, убедились корреспонденты РБК.

Сайт для мониторинга сбоев Downradar получил свыше 1600 сообщений о проблемах с «Яндекс. Музыкой», а также жалобы на работу «Почты» и «Еды» (по 200 сообщений). Проблемы в работе музыкального сервиса и «Почты» фиксирует и новый сайт Роскомнадзора «Мониторинг сбоев».

В пресс-службе «Яндекса» РБК сообщили, что «некоторые пользователи столкнулись с трудностями в работе сервисов». «Наши специалисты уже в курсе и работают над устранением сложностей», — заявили в компании.

В марте сбой произошел в работе «Яндекс Go», он затронул не только Россию, но и другие страны — Казахстан, Армению, Грузию, Узбекистан. Работу сервиса восстановили спустя примерно два часа после первых жалоб, компания также пообещала поддержать партнеров из-за временной недоступности.