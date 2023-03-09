В работе «Яндекс. Такси» в России и Армении произошел сбой
В приложении «Яндекс Go» произошел сбой, убедились корреспонденты РБК. Сообщения, что приложение «упало», также появились в Twitter от пользователей из Москвы, Мурманска, Казани.
При выборе адреса для заказа такси появляется сообщение: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию». В Twitter пользователи также пишут, что такси через «Яндекс Go» не получается заказать и в Ереване. Это подтверждает корреспондент РБК.
Пользователи также жалуются на работу приложения для вызова такси в Алма-Ате (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Узбекистане.
РБК направил запрос в «Яндекс. Такси».
За февраль—март в работе сервисов «Яндекса» происходит четвертый раз. Проблемы возникали 6 февраля, 16 февраля не работала «Яндекс.Музыка», а 28 февраля — музыкальный сервис и «Яндекс.Еда».