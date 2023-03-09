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Общество ,  
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В работе «Яндекс. Такси» в России и Армении произошел сбой

В работе «Яндекс. Такси» в России, странах СНГ и Грузии произошел сбой
Приложения «Яндекса» для заказа такси не работает не только у пользователей из России, но и в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В приложении «Яндекс Go» произошел сбой, убедились корреспонденты РБК. Сообщения, что приложение «упало», также появились в Twitter от пользователей из Москвы, Мурманска, Казани. 

При выборе адреса для заказа такси появляется сообщение: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию». В Twitter пользователи также пишут, что такси через «Яндекс Go» не получается заказать и в Ереване. Это подтверждает корреспондент РБК.

Пользователи также жалуются на работу приложения для вызова такси в Алма-Ате (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Узбекистане.

РБК направил запрос в «Яндекс. Такси».

За февраль—март в работе сервисов «Яндекса» происходит четвертый раз. Проблемы возникали 6 февраля, 16 февраля не работала «Яндекс.Музыка», а 28 февраля — музыкальный сервис и «Яндекс.Еда».

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Такси Яндекс Армения Узбекистан Казахстан
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