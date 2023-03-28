В работе «Самоката» произошел сбой

В работе сервиса по доставке продуктов «Самокат» произошел технический сбой

В компании обещают устранить неполадки в ближайшее время

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В работе сервиса по доставке продуктов и товаров «Самокат» произошел сбой, в службе поддержки подтвердили это РБК, назвав его техническим. Там не смогли назвать точные сроки, когда приложение заработает.

Специалисты сервиса работают над устранением неполадок. Скоро «Самокат» будет доступен в штатном режиме, сообщил РБК представитель сервиса.

Сервис доставки «Самокат» в 2018 году основали бывшие топ-менеджеры «Магнита» и «Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Основным акционером компании ранее было совместное предприятие «Сбера» и VK «О2О Холдинг», однако после «развода» VK и «Сбера» в августе 2022 года сервис целиком перешел под контроль банка.

В конце февраля сбой произошел у сервиса доставки еды от «Яндекса».