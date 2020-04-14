Ученые сообщили о возможности первого заражения COVID-19 от трупа

Авторы исследования заявили о необходимости для всех судмедэкспертов работать в медицинских очках и масках и использовать другие средства защиты

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Одной из жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде стал судмедэксперт, который, скорее всего, заразился при вскрытии тела одного из погибших, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на отчет, опубликованный в специализированном издании «Журнал судебной медицины».

Авторы отмечают, что судьба сотрудника судебно-медицинской экспертизы из Бангкока стала первым из известных случаев заражения COVID-19 и смерти людей, имеющих дело с телами жертв болезни.

Специалисты не исключают, что патологоанатом мог заразиться коронавирусом не на рабочем месте, однако считают это маловероятным, так как на момент его смерти (20 марта) случаи заражения COVID-19 в Таиланде были по большей части завозными и в самой стране встречались редко.

Указав на угрозу, авторы исследования заявили о необходимости для всех судмедэкспертов работать в медицинских очках и масках и использовать другие средства защиты.

«Вскрытие и последующие операции представляют для судмедэкспертов реальную угрозу заразиться коронавирусом», — подтвердила BuzzFeed эксперт из Университета Нью-Хейвена Саммер Макги.