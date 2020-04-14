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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые сообщили о возможности первого заражения COVID-19 от трупа

Авторы исследования заявили о необходимости для всех судмедэкспертов работать в медицинских очках и масках и использовать другие средства защиты
Фото: im de Waele / Getty Images

Одной из жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде стал судмедэксперт, который, скорее всего, заразился при вскрытии тела одного из погибших, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на отчет, опубликованный в специализированном издании «Журнал судебной медицины».

Авторы отмечают, что судьба сотрудника судебно-медицинской экспертизы из Бангкока стала первым из известных случаев заражения COVID-19 и смерти людей, имеющих дело с телами жертв болезни.

Специалисты не исключают, что патологоанатом мог заразиться коронавирусом не на рабочем месте, однако считают это маловероятным, так как на момент его смерти (20 марта) случаи заражения COVID-19 в Таиланде были по большей части завозными и в самой стране встречались редко.

Указав на угрозу, авторы исследования заявили о необходимости для всех судмедэкспертов работать в медицинских очках и масках и использовать другие средства защиты.

«Вскрытие и последующие операции представляют для судмедэкспертов реальную угрозу заразиться коронавирусом», — подтвердила BuzzFeed эксперт из Университета Нью-Хейвена Саммер Макги.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее указывалось на возможность заражения COVID-19 от трупа, хотя вероятность передачи инфекции таким путем была признана низкой. Тем не менее контакты с телами жертв болезни для всех, кто не использует средства защиты, рекомендовалось минимизировать.

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«Поскольку [вирус] SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение дней, существует вероятность того, что он также сохраняет ее в мертвых телах», — отмечалось в отчете ECDC.

В начале апреля в пресс-службе ГБУ «Ритуал» РБК сообщили, что в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека от COVID-19 захоронение тела производится в закрытом гробу.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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