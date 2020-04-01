Умерших от COVID-19 рекомендовали хоронить в закрытых гробах

Скончавшихся от коронавируса граждан должны хоронить в закрытых гробах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной COVID-19, захоронение тела производится в закрытом гробу», — говорится в сообщении.

Помимо этого теперь при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг будет необходимо предъявить копии медицинских свидетельств о смерти, поскольку в отличии от свидетельства о смерти в этой справке будет указан диагноз умершего.

На время эпидемии в «Ритуале» также рекомендуют отказаться от массовых церемоний прощания и использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и одноразовые перчатки.