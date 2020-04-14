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В Италии зафиксировали самый низкий суточный прирост зараженных за месяц

За сутки число заболевших коронавирусом выросло на 675 человек. Суточный прирост ниже нынешнего в последний раз зафиксировали 6 марта, тогда заразились 620 человек.
Корзина для благотворительного обмена едой на улице Неаполя, Италия (Фото: Ciro De Luca / Reuters)

По состоянию на 14 апреля количество зараженных коронавирусом в Италии увеличилось до 104 291 человека. За прошедшие сутки подтвердились 675 новых случаев, следует из данных, департамента гражданской обороны страны.

Как отмечает агентство ANSA, это самый низкий суточный прирост чуть больше чем за месяц. По данным на 6 марта в Италии за сутки зафиксировали 620 новых случаев заражения. В понедельник, 13 марта, число заболевших за сутки превышало 1 тыс. человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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К 14 апреля общее число зараженных в стране, с учетом жертв COVID-19 и выздоровевших, выросло до 162 488 человек. Накануне количество погибших там превысило 20 тыс. За сутки умерли 566 зараженных. При этом 12 апреля в Италии зафиксировали наименьшее количество жертв коронавируса: тогда за сутки умер 431 человек. Согласно Минздраву, всего из-за COVID-19 погибли 21 067 человек, 37 130 выздоровели.

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По данным университета Джонса Хопксина, Италия занимает третье место по количеству заболевших в мире. Ее опережает Испания (172 541 зараженный, 18 056 погибших), а лидируют в списке США — там зарегистрированы 584 073 заболевших коронавирусом, число умерших выросло до 24,4 тыс.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Италия, коронавирус
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