Главный эпидемиолог Минздрава заявил об угрозе передачи COVID-19 на 4 м

По данным иностранных экспертов, облако несущих вирус капель может преодолевать расстояние 4 м или даже 7–8 м. Указом мэра Москвы предписано соблюдать дистанцию 1,5 м

Николай Брико (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС )

Вируc SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, обладает в сотни и даже тысячи раз большей способностью заражать людей (вирулентность), чем вирус обычного сезонного гриппа. Кроме того, у SARS-CoV-2 выше и индекс репродуктивности, то есть среднее число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» академик РАН, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

«Этот вирус обладает потенциалом к широкому распространению», — отметил врач.

Ситуацию осложняет то, что, по словам Брико, воздушно-капельным путем вирус может передаваться на большее, чем считалось ранее, расстояние.

«Специалисты CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. — РБК) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что [вирус] может передаваться на 4 м, человек инфицированный может передать вирус на расстояние 4 м», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.