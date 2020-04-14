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Пандемия коронавируса ,  
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Главный эпидемиолог Минздрава заявил об угрозе передачи COVID-19 на 4 м

По данным иностранных экспертов, облако несущих вирус капель может преодолевать расстояние 4 м или даже 7–8 м. Указом мэра Москвы предписано соблюдать дистанцию 1,5 м
Николай Брико (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС )

Вируc SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, обладает в сотни и даже тысячи раз большей способностью заражать людей (вирулентность), чем вирус обычного сезонного гриппа. Кроме того, у SARS-CoV-2 выше и индекс репродуктивности, то есть среднее число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» академик РАН, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

«Этот вирус обладает потенциалом к широкому распространению», — отметил врач.

Ситуацию осложняет то, что, по словам Брико, воздушно-капельным путем вирус может передаваться на большее, чем считалось ранее, расстояние.

«Специалисты CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. — РБК) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что [вирус] может передаваться на 4 м, человек инфицированный может передать вирус на расстояние 4 м», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

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10 апреля CDC опубликовал отчет, в котором отмечалось, что максимальное расстояние, которое может преодолевать «вирусный аэрозоль», составляет 4 м. В марте физик из Массачусетского технологического института (MIT) Лидия Буруиба сообщала, что при определенных условиях облачко капель, образующееся при чихании или кашле больного COVID-19, может пролететь 7–8 м. В исследовании эксперта MIT отмечалось, что традиционно рекомендуемая для защиты от COVID-19 дистанция 1–2 м (указ мэра Москвы Сергея Собянина предписывает соблюдать социальную дистанцию 1,5 м) может быть недостаточной.

По словам Брико, новые данные нужно учитывать, однако дистанцию 2 м он считает достаточной, чтобы защититься от заражения в большинстве случаев.

«2 м — это очень эффективная мера, и я думаю, что большая часть возможностей передачи вируса укладывается как раз в это расстояние», — пояснил академик.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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10 апреля стало известно о первом штрафе, наложенном в России за несоблюдение социальной дистанции 1,5 м. 12 апреля оперативный штаб сообщил, что в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовали 1358 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Минздрав
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