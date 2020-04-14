В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков

Пропуск для поездок на работу может быть аннулирован, если заявитель указал ложные сведения о работодателе, а также в случае, если организация потеряла право на продолжение деятельности

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Пропуска, которые москвичи получают для поездок на работу во время действия режима самоизоляции, могут быть аннулированы. Причиной для аннуляции могут стать ложные данные о работодателе, которые указал заявитель, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Также пропуск могут аннулировать если организация не функционирует, добавил Немерюк.

По его словам, власти будут проверять достоверность указываемой информации при заполнении заявки на пропуск. «Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник», — уточнил руководитель департамента.

О том, что пропуск аннулируется, заявителю сообщат. В случае, если он продолжит перемещаться по Москве с недействительным пропуском, его могут оштрафовать.