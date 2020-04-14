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В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков

Пропуск для поездок на работу может быть аннулирован, если заявитель указал ложные сведения о работодателе, а также в случае, если организация потеряла право на продолжение деятельности
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Пропуска, которые москвичи получают для поездок на работу во время действия режима самоизоляции, могут быть аннулированы. Причиной для аннуляции могут стать ложные данные о работодателе, которые указал заявитель, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Также пропуск могут аннулировать если организация не функционирует, добавил Немерюк.

По его словам, власти будут проверять достоверность указываемой информации при заполнении заявки на пропуск. «Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник», — уточнил руководитель департамента.

О том, что пропуск аннулируется, заявителю сообщат. В случае, если он продолжит перемещаться по Москве с недействительным пропуском, его могут оштрафовать.

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Пропуска начали выдавать в Москве с 13 апреля. Они действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях. Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено. Получить пропуск можно, заполнив форму на сайте mos.ru, отправив СМС-сообщение или позвонив по телефону.

В первый же день выдачи пропусков у пользователей возникли проблемы с доступом к mos.ru. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на сервера сайта была совершена бот-атака. Источники атаки находились, в том числе, за рубежом, уточнили в штабе.

По словам главы департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуарда Лысенко, в течение трех часов было совершено столько же атак, сколько за последние два квартала.

Тем не менее, к вечеру 13 апреля 1,8 млн пропусков были выданы жителям столицы, более 70% оформлялись на портале. Подавляющее большинство пропусков - около 90% - были выданы для поездок на работу.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пропуск
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