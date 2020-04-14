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Лавров ответил на вопрос о возможности введения виз для выезда из России

Глава МИД заверил, что россиян не станут ограничивать в праве выезжать за границу, так как оно гарантировано им Конституцией
Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Власти России не обсуждают возможность введения виз, дающих право на выезд из страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности изменения порядка выезда россиян за границу после победы над коронавирусом.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», — сказал министр (брифинг транслировался в социальных сетях МИДа).

Лавров отметил, что запретов на выезд «в принципе быть не может», так как право на свободу передвижения закреплено в Конституции. Согласно ст. 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации». Данная статья входит в состав второй главы Конституции, в которую Госдума, 11 марта изменившая нормы глав с третьей по восьмую, поправок вносить не имеет права.

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По словам главы МИДа, у тех, кто захочет выехать из России после возобновления прерванного из-за коронавирусной инфекции COVID-19 пассажирского сообщения, нет оснований опасаться за свое конституционное право.

«Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, я не думаю, что у нас сейчас есть желающие в стране выехать за границу», — сказал Лавров.

Выездные визы существовали в СССР и продолжали существовать в постсоветской России до 1993 года. В 2015 году зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, член фракции КПРФ Вадим Соловьев заявил о предложениях о введении выездных виз. Позднее депутат пояснил, что имел в виду персональное информирование россиян о степени террористической угрозы в той или иной стране.

В 2016 году заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор Владимир Макаров предлагал создать список «неспокойных» стран, поездки в которые россияне должны будут обосновывать.

«Актуальной представляется необходимость представления гражданами, которые выезжают в ряд стран, например страны Ближнего Востока, ряда регионов Юго-Восточной Азии, где обстановка неспокойная, чтобы они представляли какие-то оправдательные документы, если будут находиться там больше месяца», — сказал Макаров. По мнению генерала, длительное пребывание в таких странах не может не вызывать подозрений.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Лавров, выездные визы
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