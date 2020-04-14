Лавров ответил на вопрос о возможности введения виз для выезда из России

Глава МИД заверил, что россиян не станут ограничивать в праве выезжать за границу, так как оно гарантировано им Конституцией

Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Власти России не обсуждают возможность введения виз, дающих право на выезд из страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности изменения порядка выезда россиян за границу после победы над коронавирусом.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», — сказал министр (брифинг транслировался в социальных сетях МИДа).

Лавров отметил, что запретов на выезд «в принципе быть не может», так как право на свободу передвижения закреплено в Конституции. Согласно ст. 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации». Данная статья входит в состав второй главы Конституции, в которую Госдума, 11 марта изменившая нормы глав с третьей по восьмую, поправок вносить не имеет права.

По словам главы МИДа, у тех, кто захочет выехать из России после возобновления прерванного из-за коронавирусной инфекции COVID-19 пассажирского сообщения, нет оснований опасаться за свое конституционное право.