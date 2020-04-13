Путин допустил привлечение медработников Минобороны к борьбе с COVID-19

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Медработников Минобороны могут привлечь к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны России, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», — сказал он.

По его словам, медработники министерства начали оказывать помощь в борьбе с COVID-19 за границей и накопили опыт работы в сложных условиях. При этом, напомнил глава государства, за рубежом находится лишь малая часть резерва Минобороны и основные силы сосредоточены в России.

«Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду», — сказал он.