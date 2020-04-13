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Пандемия коронавируса ,  
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Путин допустил привлечение медработников Минобороны к борьбе с COVID-19

Фото: mil.ru

Медработников Минобороны могут привлечь к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны России, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», — сказал он.

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По его словам, медработники министерства начали оказывать помощь в борьбе с COVID-19 за границей и накопили опыт работы в сложных условиях. При этом, напомнил глава государства, за рубежом находится лишь малая часть резерва Минобороны и основные силы сосредоточены в России.

«Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду», — сказал он.

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Президент страны отметил, что ведомство начало работу во многих российских регионах по строительству новых инфекционных медучреждений, которые могут быть задействованы в дальнейшем.

Ранее Путин поручил Минздраву привлечь преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузов к борьбе с заболеванием. Более того, он поручил правительству при необходимости предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Владимир Путин, медработники, Минобороны, коронавирус
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