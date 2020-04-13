В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий мэрии Эдуард Лысенко.

«Уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% — именно через mos.ru», — сказал он. Около 90% разрешений жители столицы получили для поездок на работу.

Лысенко уточнил, что сведения, предоставленные гражданами, будут проверены и пропуск тех, кто предоставил недостоверные данные, аннулируют.