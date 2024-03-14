Контроль над информацией с дорожных камер предложили передать МВД

МВД намерено получить полный контроль над информацией с дорожных камер о нарушениях ПДД с 1 сентября. Сейчас системы фотовидеофиксации, как правило, эксплуатируют региональные власти

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Информацию с дорожных камер о нарушениях ПДД с 1 сентября предложили передавать МВД, следует из проекта постановления правительства.

Согласно документу, уполномоченные органы исполнительной власти субъекта обязали «незамедлительно и безвозмездно в автоматическом режиме» передавать полиции дату, время и место нарушения, сведения о средстве фиксации, автомобиле и его номере, признаках нарушения и проведенных измерениях. Использование промежуточного серверного оборудования с возможностью обработки информации запрещено. Для передачи информации о зафиксированных нарушениях в региональные информационные системы потребуется согласие МВД.

По состоянию на 2023 год в России насчитывалось порядка 30 тыс. систем фотовидеофиксации. Сейчас их, как правило, эксплуатируют региональные власти, которые направляют в ГИБДД данные о нарушении ПДД. Они предварительно обрабатывают фото- и видеоматериалы для отсеивания брака, например неправильно распознанные номера, пишет «Коммерсантъ».

Согласно требованиям КоАП, работа с информацией о нарушениях ПДД является прерогативой исключительно МВД. В случае принятия проекта постановления «сырые» данные будут храниться в «Паутине» — полицейской системе, включающей все региональные УГИБДД, пишет газета. В частности, она позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение любого автомобиля по стране.

В ноябре 2023 года Минтранс подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением. Он предусматривает запрет на установку зоны контроля камер по однотипным нарушениям ближе 1 км в населенных пунктах и ближе 5 км за городом. Региональные власти при этом намерены обязать уведомлять ГИБДД о включении новой камеры не позднее, чем за 20 дней.

В прошлом месяце Генпрокуратура анонсировала массовую проверку камер на дорогах. Причинами стали случаи некорректной работы систем фотовидеофиксации и их простой или неисправность из-за ненадлежащего технического обслуживания.