Верховный суд назвал условие конфискации имущества у нарушителей ПДД

ВС: за пьяную езду могут конфисковать не только авто, но и другое имущество

С прошлого года за повторную езду в пьяном виде суд может конфисковать автомобиль. ВС постановил, что при невозможности сделать это у нарушителя могут изъять денежные средства или другое имущество соразмерно стоимости машины

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В качестве наказания за повторную езду в пьяном виде конфискация автомобиля служит обязательной мерой; если это невозможно, у водителя могут быть конфискованы денежные средства или другое имущество, такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС).

«Если осуществить конфискацию <…> транспортного средства не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета, <…> принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

ВС также счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. В начале декабря о рассмотрении подобного дела, объектом конфискации в котором был автомобиль, писали «Известия».

Суд в Марий Эл в октябре прошлого года признал виновным мужчину в управлении автомобилем в нетрезвом виде, нарушение было повторным. Автомобиль должны были конфисковать. Мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя пересмотра приговора, так как машина находилась в их с супругой долевой собственности. В кассации жалобу удовлетворили, но это решение оспорила в ВС прокуратура.

Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, но уточнил, что супруга нарушителя может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении из описи в порядке гражданского судопроизводства. Помимо этого в рамках отдельного иска женщина может потребовать выделения принадлежащей ей доли.

Практика конфискации автомобиля в доход государства за повторную езду за рулем в нетрезвом виде была введена в прошлом году. То же самое касается повторной езды без прав, то есть в общем речь идет о нарушениях, предусмотренных ст 264.1, 264.2 и 264.3 УК.

Один из первых случаев конфискации произошел в октябре прошлого года в Красноярском крае. Там сотрудники ГИБДД заметили и попытались остановить автомобиль без номеров. Водитель в ответ попытался скрыться, однако не сумел оторваться от преследования, после чего решил сбежать, оставив машину, но был задержан. Медицинская экспертиза подтвердила у него наличие алкоголя в крови.

В ходе разбирательства было также установлено, что задержанный ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. В итоге его ВАЗ-2114 был конфискован, также молодого человека приговорили к 360 часам обязательных работ и лишению прав на два с половиной года.