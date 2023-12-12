 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Верховный суд назвал условие конфискации имущества у нарушителей ПДД

ВС: за пьяную езду могут конфисковать не только авто, но и другое имущество
С прошлого года за повторную езду в пьяном виде суд может конфисковать автомобиль. ВС постановил, что при невозможности сделать это у нарушителя могут изъять денежные средства или другое имущество соразмерно стоимости машины
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В качестве наказания за повторную езду в пьяном виде конфискация автомобиля служит обязательной мерой; если это невозможно, у водителя могут быть конфискованы денежные средства или другое имущество, такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС).

«Если осуществить конфискацию <…> транспортного средства не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета, <…> принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

ВС также счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. В начале декабря о рассмотрении подобного дела, объектом конфискации в котором был автомобиль, писали «Известия».

Суд в Марий Эл в октябре прошлого года признал виновным мужчину в управлении автомобилем в нетрезвом виде, нарушение было повторным. Автомобиль должны были конфисковать. Мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя пересмотра приговора, так как машина находилась в их с супругой долевой собственности. В кассации жалобу удовлетворили, но это решение оспорила в ВС прокуратура.

Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, но уточнил, что супруга нарушителя может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении из описи в порядке гражданского судопроизводства. Помимо этого в рамках отдельного иска женщина может потребовать выделения принадлежащей ей доли.

Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль в совместной собственности
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Практика конфискации автомобиля в доход государства за повторную езду за рулем в нетрезвом виде была введена в прошлом году. То же самое касается повторной езды без прав, то есть в общем речь идет о нарушениях, предусмотренных ст 264.1, 264.2 и 264.3 УК.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Один из первых случаев конфискации произошел в октябре прошлого года в Красноярском крае. Там сотрудники ГИБДД заметили и попытались остановить автомобиль без номеров. Водитель в ответ попытался скрыться, однако не сумел оторваться от преследования, после чего решил сбежать, оставив машину, но был задержан. Медицинская экспертиза подтвердила у него наличие алкоголя в крови.

В ходе разбирательства было также установлено, что задержанный ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. В итоге его ВАЗ-2114 был конфискован, также молодого человека приговорили к 360 часам обязательных работ и лишению прав на два с половиной года.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
конфискация Верховный суд нетрезвый водитель

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль в совместной собственности
Общество
В Москве машина с пьяным водителем упала с четвертого этажа парковки
Общество
Глава района в ХМАО покинул пост после пьяной езды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 14:18
Закон природы: как бизнес заботится об экологии Тренды, 14:13
Поздняков назвал главу World Athletics самым известным русофобом Спорт, 14:03
Что сегодня помогает привлекать IT-кадры в компанию Pro, 14:03
Суд вынес приговор врачу, освобождавшему заключенных «Матросской тишины» Общество, 14:01
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:59
Из АЭС в самолеты: как проходит импортозамещение в российской авиации Тренды, 13:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Экс-главред Vogue Ксения Соловьева — о новом медиа-проекте и глянце-2023 Стиль, 13:57
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 13:55
Губернатор пригрозил полицией из-за 200 оставшихся без тепла домов Общество, 13:44
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 13:44
Глава ОКР заявил, что на Олимпиаде выступят лишь «единицы россиян» Спорт, 13:43
Суд отказал Зареме Мусаевой в досрочном освобождении Политика, 13:42
Как начать тренироваться после 40 лет Pro, 13:41