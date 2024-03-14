Педиатр Бутрий уехал из России после ареста из-за интервью Гордеевой

Автора блога «Записки детского врача» в феврале арестовали на 10 суток по делу о возбуждении ненависти и вражды. По словам Сергея Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Освободившись, он с семьей покинул Россию

Педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», вместе с женой и сыном уехал из России, после того как провел десять суток под арестом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Хамовнический суд арестовал Бутрия в конце февраля по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти и вражды). Поводом стало его интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом инагентом). В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача содержались действия, направленные на «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

По словам Бутрия, когда он отбывал срок, ему «недвусмысленно намекнули», что арестом дело не ограничится, поэтому сразу после освобождения он с семьей вылетел из страны.

Врач сообщил, что будет консультировать пациентов, в том числе дистанционно, и займется обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в соцсети «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Гордеева в конце февраля объявила, что приостанавливает свой YouTube проект «Скажи Гордеевой», в рамках которого брала интервью у актеров, телеведущих, музыкантов и других гостей. Решение было принято из-за закона озапрете на размещение рекламы у иностранных агентов; журналистка отметила, что из-за него реклама стала «преступлением», которое вряд ли «кто-то решит совершить из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими». В начале марта Гордеева сообщила, что проект возвращается к работе.