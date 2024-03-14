 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Педиатр Бутрий уехал из России после ареста из-за интервью Гордеевой

Педиатр Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста
Автора блога «Записки детского врача» в феврале арестовали на 10 суток по делу о возбуждении ненависти и вражды. По словам Сергея Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Освободившись, он с семьей покинул Россию

Педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», вместе с женой и сыном уехал из России, после того как провел десять суток под арестом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Хамовнический суд арестовал Бутрия в конце февраля по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти и вражды). Поводом стало его интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом инагентом). В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача содержались действия, направленные на «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

По словам Бутрия, когда он отбывал срок, ему «недвусмысленно намекнули», что арестом дело не ограничится, поэтому сразу после освобождения он с семьей вылетел из страны.

Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью Гордеевой
Общество
Сергей Бутрий

Врач сообщил, что будет консультировать пациентов, в том числе дистанционно, и займется обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в соцсети «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Гордеева в конце февраля объявила, что приостанавливает свой YouTube проект «Скажи Гордеевой», в рамках которого брала интервью у актеров, телеведущих, музыкантов и других гостей. Решение было принято из-за закона озапрете на размещение рекламы у иностранных агентов; журналистка отметила, что из-за него реклама стала «преступлением», которое вряд ли «кто-то решит совершить из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими». В начале марта Гордеева сообщила, что проект возвращается к работе.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
педиатр интервью административный арест врач Катерина Гордеева
Материалы по теме
Гордеева объявила о возобновлении YouTube-проекта на донаты подписчиков
Технологии и медиа
Проект «Скажи Гордеевой» приостановили из-за запрета рекламы у иноагентов
Политика
Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью Гордеевой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией Политика, 00:46
Путин в обращении к россиянам призвал их проголосовать на выборах Политика, 00:36
Хинштейн предупредил о риске падения выручки «Почты России» Технологии и медиа, 00:30
Французские сенаторы проголосовали за продолжение помощи Украине Политика, 00:14
Педиатр Бутрий уехал из России после ареста из-за интервью Гордеевой Общество, 00:04
КХЛ без «Галактикос» и чемпиона. Кубок Гагарина стартовал с двух сенсаций Спорт, 00:00
Минтранс оценил морпорты для установки приоритета при поставке угля Бизнес, 00:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Каталонии весной пройдут досрочные парламентские выборы Политика, 13 мар, 23:52
Прокуратура Нидерландов сообщила о контактах с ОАЭ для ареста Промеса Спорт, 13 мар, 23:44
Производитель объяснил исчезновение Alpen Gold с прилавков «Ленты» Бизнес, 13 мар, 23:41
Экс-гендиректор «Спартака» назвал придуманным ДТП с Промесом Спорт, 13 мар, 23:40
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 13 мар, 23:40
Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину Политика, 13 мар, 23:36
Таллин предупредил россиян о проверках на границе в дни голосования Политика, 13 мар, 23:13