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Общество ,  
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Педиатра Сергея Бутрия арестовали на 10 суток после интервью Гордеевой

Давшего интервью Катерине Гордеевой врача-педиатра Бутрия арестовали на 10 суток

Хамовнический районный суд Москвы назначил педиатру и автору блога «Заметки детского врача» Сергею Бутрию 10 суток ареста. Основанием для дела стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана иностранным агентом), следует из материалов базы московских судов.

Согласно этим данным, постановление об аресте по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти и вражды) было вынесено 22 февраля. 28 февраля суд отклонил апелляцию, которую подала защита педиатра.

В материалах дела сказано, что прокуратура нашла в интервью врача «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Сергей Бутрий — детский врач и блогер. На его страницу «Заметки детского врача» во «ВКонтакте» подписаны около 229 тыс. человек, на одноименный канал в Telegram — более 112 тыс.

Накануне, 28 февраля, был приостановлен проект «Скажи Гордеевой», в рамках которого Бутрий и произнес слова, за которые его привлекли в административной ответственности. Решение о перерыве в выпуске роликов связано с принятием Госдумой закона о запрете на размещение рекламы у иностранных агентов, объяснила журналистка.

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«Скажи Гордеевой» запустили в 2021 году, гостями проекта были актеры, телеведущие, музыканты. Помимо интервью, Гордеева работала над документальными фильмами. У YouTube-канала более 1,6 млн подписчиков.

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Теги
врач педиатр Катерина Гордеева арест иноагенты новости Хамовнический суд Москвы
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