В РАН ответили на идею еврейского конгресса внести изменение в словари

В официальных документах слово «Холокост» пишется почти исключительно с заглавной буквы. Эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, сочли в Орфографической комиссии РАН

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Написание слова «Холокост» с заглавной буквы должно быть учтено в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, объявили в Орфографической комиссии РАН, официальное письмо которой поступило в Российский еврейский конгресс (РЕК).

«Письмо стало ответом на обращение РЕК с просьбой закрепить в словарях русского языка написание слова «Холокост» с большой буквы», — пояснил РБК руководитель пресс-службы конгресса Михаил Савин.

«Как часто бывает с новыми языковыми единицами, некоторые нормы, связанные с его функционированием (в частности, орфографические), не вполне устоялись. Впрочем, можно заметить, что в официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН», — отметил председатель Орфографической комиссии, член-корреспондент РАН Алексей Шмелев.

В Российском еврейском конгрессе сочли ответ Шмелева «важным шагом» на пути к закреплению в литературном русском языке написания слова с заглавной буквы.

«Мы убеждены, что такое написание будет подчеркивать уважение к памяти жертв Холокоста и поможет избежать употребления этого слова в переносном значении (как синонима любого негативного события)», — заключил свой ответ Савин.

РЕК попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести изменения в словари и закрепить написание слова «Холокост» с заглавной буквы 9 марта.

Савин, однако, указал, что многие СМИ пишут данное слово со строчной буквы, руководствуясь орфографическими словарями, где зафиксирована такая норма.

Портал «Грамота.ру» со ссылкой на орфографический словарь Института им. Виноградова приводит как верное написание слова «холокост» только со строчной буквы.