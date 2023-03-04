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В СПЧ предложили ввести уголовное наказание за отрицание холокоста

В СПЧ предложили внести в статью о реабилитации нацизма наказание за отрицание холокоста
Мемориал жертвам &laquo;Марша&nbsp;смерти&raquo;&nbsp;в посёлке Янтарный Калининградской области
Мемориал жертвам «Марша смерти» в посёлке Янтарный Калининградской области (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Статью УК о реабилитации нацизма следует дополнить нормой об ответственности непосредственно за отрицание холокоста. Об этом «Интерфаксу» сообщил член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.

«Статья 354.1 «Реабилитация нацизма» имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания холокоста, происходят сбои. В связи с этим считаю, что данную статью нужно дополнить строкой об ответственности именно за отрицание холокоста», — считает Брод.

Брод сослался на опыт других стран, аналогичные статьи есть в законодательстве Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии и Греции.

Брод высказал такое мнение, комментируя прекращение за давностью дела о реабилитации нацизма в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева. Дело было возбуждено в 2021 году, пишет «Интерфакс». Его обвиняли в том, что на вебинаре для учителей в Ленинградской области по теме «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица» Матвеев назвал холокост мифом, утверждая, что масштабы убийства евреев во время Второй мировой войны были намного меньше общепризнанных. Профессора уволили из РАНХиГС, где он работал на кафедре бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов.

Теги
Холокост СПЧ Александр Брод реабилитация нацизма УК
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