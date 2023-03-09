Еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка

Еврейский конгресс: нужно закрепить в русском языке написание слова «холокост» с заглавной

Российский еврейский конгресс призвал писать слово «холокост» только с большой буквы, чтобы избежать размывания этого понятия и не допускать его использования как синонима слова «геноцид»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести изменения в словари и закрепить написание слова «холокост» с заглавной буквы, сообщили РБК в пресс-службе РЕК.

«Мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание», — указали в организации.

Портал «Грамота.ру» со ссылкой на орфографический словарь Института им. Виноградова действительно приводит как верное написание слова «холокост» только с маленькой буквы.

В РЕК считают, что написание с прописной буквы должно быть единственно корректным, поскольку оно обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», который унес жизни шести миллионов человек.

4 марта член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил, что в России следует ввести ответственность за отрицание холокоста. Брод предложил внести эту норму в статью 354.1 УК о реабилитации нацизма, поскольку, «когда дело касается отрицания холокоста, происходят сбои». Данная статья содержит несколько частей, максимальное наказание по каждой из них варьируется от трех до пяти лет лишения свободы.