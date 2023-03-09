Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Весь Харьков и часть области остались без света Политика, 11:20
От сигнальных огней до мессенджеров: как развивались способы коммуникации РБК и Ростелеком, 11:12
Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в ₽270,5 млрд. Финансы, 11:10
Еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка Общество, 11:08
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 10:49
Богомаз заявил о сбитом у поселка Навля беспилотнике самолетного типа Политика, 10:46
Криптовалютный банк Silvergate будет ликвидирован Крипто, 10:45
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за тыс. куб. м впервые с июля 2021 года Инвестиции, 10:33
В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу с балкона мужчину Общество, 10:31
Даниил Медведев отказался убеждать Британию допустить россиян на Уимблдон Спорт, 10:29
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 10:26
Названы округа Москвы — лидеры по старту продаж новостроек в 2023 году Недвижимость, 10:26
В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной Политика, 10:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:21
Общество ,  
0 

Еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка

Еврейский конгресс: нужно закрепить в русском языке написание слова «холокост» с заглавной
Российский еврейский конгресс призвал писать слово «холокост» только с большой буквы, чтобы избежать размывания этого понятия и не допускать его использования как синонима слова «геноцид»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести изменения в словари и закрепить написание слова «холокост» с заглавной буквы, сообщили РБК в пресс-службе РЕК.

«Мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание», — указали в организации.

Портал «Грамота.ру» со ссылкой на орфографический словарь Института им. Виноградова действительно приводит как верное написание слова «холокост» только с маленькой буквы.

В РЕК считают, что написание с прописной буквы должно быть единственно корректным, поскольку оно обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», который унес жизни шести миллионов человек.

4 марта член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил, что в России следует ввести ответственность за отрицание холокоста. Брод предложил внести эту норму в статью 354.1 УК о реабилитации нацизма, поскольку, «когда дело касается отрицания холокоста, происходят сбои». Данная статья содержит несколько частей, максимальное наказание по каждой из них варьируется от трех до пяти лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Российский еврейский конгресс Холокост словарь русский язык
Материалы по теме
В словарь русского языка добавили бумеров, решалу и еще 149 новых слов
Общество
МИД заявил о недоумении еврейских организаций из-за критики Лаврова
Политика
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о США и Гитлере
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter