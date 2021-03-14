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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые за шесть дней выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19

За сутки в стране зарегистрировали 10 083 человека с коронавирусом, до этого пять дней показатель был ниже 10 тыс. Всего за время пандемии стало известно о 4,39 млн заболевших COVID-19
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за сутки зарегистрировали 10 083 случая заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Последний раз более 10 тыс. зараженных выявляли 8 марта, тогда заболели 10 253 человека. С тех пор ежедневный прирост составлял менее 10 тыс.

Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло отметки в 4 390 608.

В Москве общее число зараженных превысило 1 млн человек, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 1 905 новых случаев (1 000 394 всего). За столицей по числу известных случаев заболевания идет Санкт-Петербург, там зарегистрировали 380 585 больных (937 за сутки), на третьем месте — Московская область (222 468 всего, 605 за сутки).

Также за последние 24 часа в России умерли 395 человек с COVID-19, в том числе 55 в Москве, 37 в Петербурге, 22 в Воронежской области, 21 в Подмосковье. После этого общее число смертей из-за заражения коронавирусом, по данным штаба, составило 92 090.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С начала пандемии коронавируса в России 3,99 млн человек выздоровели. в том числе 9,2 тыс. — за последние сутки.

Накануне директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» одинаково эффективна для людей всех возрастов. Он пояснил, что ранее были сомнения в этом, так как у пожилых людей иммунная система реагирует не так хорошо, как у более молодых. «Ничего похожего», — заключил он.

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О необходимости привить от коронавируса пожилых людей в возрасте 60-65 лет говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она указывала на то, что люди в возрасте провели на самоизоляции почти год и являются самой «неиммунной» категорией населения.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
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