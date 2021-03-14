В России впервые за шесть дней выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19

За сутки в стране зарегистрировали 10 083 человека с коронавирусом, до этого пять дней показатель был ниже 10 тыс. Всего за время пандемии стало известно о 4,39 млн заболевших COVID-19

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за сутки зарегистрировали 10 083 случая заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Последний раз более 10 тыс. зараженных выявляли 8 марта, тогда заболели 10 253 человека. С тех пор ежедневный прирост составлял менее 10 тыс.

Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло отметки в 4 390 608.

В Москве общее число зараженных превысило 1 млн человек, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 1 905 новых случаев (1 000 394 всего). За столицей по числу известных случаев заболевания идет Санкт-Петербург, там зарегистрировали 380 585 больных (937 за сутки), на третьем месте — Московская область (222 468 всего, 605 за сутки).

Также за последние 24 часа в России умерли 395 человек с COVID-19, в том числе 55 в Москве, 37 в Петербурге, 22 в Воронежской области, 21 в Подмосковье. После этого общее число смертей из-за заражения коронавирусом, по данным штаба, составило 92 090.