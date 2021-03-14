Вирусологи назвали особенности прививки от COVID во время Великого поста
Желающим привиться от коронавируса во время Великого поста можно не откладывать вакцинацию. Но при этом надо соблюдать правила питания, рассказали РБК опрошенные вирусологи.
Весной многие сталкиваются с недостатком витаминов, но откладывать вакцинацию не стоит, считает научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. «Церковь разрешает существенные послабления для людей, которые находятся в болезни или на медицинских процедурах. Поскольку вакцинация — существенная медицинская процедура, я думаю, что церковь одобрит некоторые «отклонения» от строгих требований. Потому что мясо — это белок, важный момент в процессе иммунизации. Выработка антител и все «реагирующие» моменты связаны с физиологией, — добавил он. — Лучше себя не изнурять. Я думаю, что каждый, обсудивший вопрос с батюшкой, получит одобрение и понимание».
Вакцинация связана со стрессом для организма, и во время нее важно поддерживать силы. Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Должно быть сбалансированное питание всегда, в том числе во время поста. В сущности, во время поста просто ограничивают употребление некоторых продуктов. Белки животного происхождения заменяются белками растительного происхождения. Но вакцинация приоритетнее. Возможно, в этом году тому, кто собирается вакцинироваться, есть смысл пожертвовать постом или начать его позже», — отметила она. Также специалист посоветовала употреблять клетчатку и белок тем, кто планирует делать прививку в пост.
По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, при грамотном соблюдении поста и отсутствии голодания рисков для здоровья при вакцинации в этот период нет, и прививку можно не откладывать. «Пост не ослабляет организм. Можно вакцинироваться спокойно, не откладывая. Опасности тут нет. Вакцинация не требует диеты или ее отсутствия, не требует мяса, жиров, ничего особенного. Я считаю, что риска для здоровья тут нет. Постящийся не голодает. Просто отказывается от каких-то продуктов, ослабления организма не происходит», — подчеркнул он. Специалист выразил уверенность, что процедура вакцинации никак не противоречит постам и соблюдениям других норм, которые предписывает религия.