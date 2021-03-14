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Вирусологи назвали особенности прививки от COVID во время Великого поста

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Желающим привиться от коронавируса во время Великого поста можно не откладывать вакцинацию. Но при этом надо соблюдать правила питания, рассказали РБК опрошенные вирусологи.

Весной многие сталкиваются с недостатком витаминов, но откладывать вакцинацию не стоит, считает научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. «Церковь разрешает существенные послабления для людей, которые находятся в болезни или на медицинских процедурах. Поскольку вакцинация — существенная медицинская процедура, я думаю, что церковь одобрит некоторые «отклонения» от строгих требований. Потому что мясо — это белок, важный момент в процессе иммунизации. Выработка антител и все «реагирующие» моменты связаны с физиологией, — добавил он. — Лучше себя не изнурять. Я думаю, что каждый, обсудивший вопрос с батюшкой, получит одобрение и понимание».

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцинация связана со стрессом для организма, и во время нее важно поддерживать силы. Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Должно быть сбалансированное питание всегда, в том числе во время поста. В сущности, во время поста просто ограничивают употребление некоторых продуктов. Белки животного происхождения заменяются белками растительного происхождения. Но вакцинация приоритетнее. Возможно, в этом году тому, кто собирается вакцинироваться, есть смысл пожертвовать постом или начать его позже», — отметила она. Также специалист посоветовала употреблять клетчатку и белок тем, кто планирует делать прививку в пост.

По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, при грамотном соблюдении поста и отсутствии голодания рисков для здоровья при вакцинации в этот период нет, и прививку можно не откладывать. «Пост не ослабляет организм. Можно вакцинироваться спокойно, не откладывая. Опасности тут нет. Вакцинация не требует диеты или ее отсутствия, не требует мяса, жиров, ничего особенного. Я считаю, что риска для здоровья тут нет. Постящийся не голодает. Просто отказывается от каких-то продуктов, ослабления организма не происходит», — подчеркнул он. Специалист выразил уверенность, что процедура вакцинации никак не противоречит постам и соблюдениям других норм, которые предписывает религия.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгения Лебедева
новости пост вакцинация коронавирус прививка диета вирус
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